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Ouahbi : "Hakimi ? Aux anges"
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 03:07

Ouahbi : "Hakimi ? Aux anges"

Ouahbi : "Hakimi ? Aux anges"

Qui a parlé de polémique ?

Amené à réagir à la courte victoire des siens face à l’Écosse, qui place parfaitement le Maroc dans la course à la première place du groupe C, le sélectionneur Mohamed Ouahbi s’est montré particulièrement satisfait en conférence face à une presse qui reprochait aux Lions de l’Atlas une seconde période flottante : « On est contents, on a pris les trois points. On a bien contrôlé le match, je me trompe peut-être mais on était assez bien en seconde mi-temps. On a été très calmes, on a voulu les aspirer, trouver les espaces et attaquer leurs dos. Ce qu’il y a eu moins en seconde période, c’est qu’on a moins attaqué leur dos (…) Que vous me croyez ou pas, je suis très satisfait parce que les intentions étaient encore meilleures par rapport au premier match (1-1 contre le Brésil, NDLR) . Je vois un progrès. On savait que, si l’Écosse avait un but de retard à la fin du match, ils allaient nous poser des problèmes en jouant long, très agressif, très vertical, et malgré tout on a été très solides. On ressort renforcés de cette victoire, cette équipe a montré qu’elle savait souffrir quand il fallait. Deux minutes avant qu’on fasse les changements ça commençait un peu à partir dans tous les sens, donc le timing était le bon.»

TD, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com

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