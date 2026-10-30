Un parcage ridicule pour Nancy à Bauer

La folie des grandeurs. Les arrêtés pleuvent, et les supporters subissent. Nouvel épisode avec le nombre famélique de supporters de Nancy autorisés lundi soir au stade Bauer : seulement 30 billets sont mis à leur disposition . Oui, même une classe entière de CP ne pourrait pas entrer dans ce parcage XXS. Dommage pour les joueurs de l’ASNL, qui se sentiront un peu seuls pour ce déplacement chez le sixième du championnat . Nancy reste sur quatre victoires consécutives et vise un retour en Ligue 1, où les Lorrains n’ont plus joué depuis 2017. Evidemment, la préfecture n’a pas oublié de dégainer l’une de ses autres mesures préférées : l’interdiction de porter un signe distinctif de l’ASNL.

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QB pour SOFOOT.com