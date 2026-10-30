On connaît l'écart de points exact entre Kane et Mbappé

À quoi ça tient, un Ballon d’or… Le détail du classement du Ballon d’or vient d’être publié, et il va faire encore plus mal à Kylian Mbappé. Le Français a échoué à 28 points du grand gagnant Harry Kane . Ce n’était pas aussi serré qu’entre Lionel Messi et Virgil van Dijk en 2019 (sept points), mais il s’agit tout de même du quatrième écart le plus faible de l’histoire .

Kane a fait la différence en étant classé à la première place par 40 votants . C’est presque deux fois plus que Mbappé, placé en haut de la liste par « seulement » 23 membres du jury. En revanche, Lamine Yamal finit à distance raisonnable . L’Espagnol a obtenu 881 points, contre 1 055 pour Kane et 1 027 pour Mbappé. Le classement nous réserve, comme d’habitude, des choix plus que curieux. Le journaliste grec Manos Staramopoulos a voulu faire parler de lui avec, dans cet ordre, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri, Willian Pacho, Marc Cucurella et João Neves dans le top 5. Il n’a même pas mis Mbappé, ni Yamal, dans son top 10.…

QB pour SOFOOT.com