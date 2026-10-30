Du fumier déposé chez le DG de la Sampdoria

Bonjour l’odeur. Dix-neuvième de Serie B avec une seule victoire cette saison, la Sampdoria est en pleine crise . Le club a déjà changé d’entraîneur en remplaçant Bernardo Corradi par Angelo Gregucci, mais rien n’y fait. Le directeur général Jesper Fredberg a fait les frais de la colère des supporters vendredi en se réveillant avec un tas de fumier devant son portail . Les supporters ont mis le paquet pour marquer les esprits. Une délicate attention, accompagnée d’une banderole : « Fredberg : bon appétit, homme de merde ! » La Samp affrontera le Virtus Entella samedi, en espérant se changer les idées.

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QB pour SOFOOT.com