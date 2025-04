Un parachutiste s’accroche malencontreusement au toit du Stadium de Toulouse

information fournie par Reuters • 06.04.2025 • 17:24 •

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a fustigé samedi dans sa condamnation pour détournement de fonds publics une "décision politique", et non une décision de justice. Un peu plus tôt, le président du RN Jordan Bardella avait déclaré ... Lire la suite