Un onze très offensif pour Manchester City contre Arsenal, Rayan Cherki titulaire
L’heure de frapper un grand coup.
C’est le match que tout le monde attend. Le duel à distance qui dure depuis des mois entre Manchester City et Arsenal va basculer, d’un côté comme de l’autre, ce dimanche après-midi à l’Etihad Stadium. En confiance ces dernières semaines, City s’avance comme favori, et Pep Guardiola a dégainé une compo résolument offensive, avec Rayan Cherki titulaire. Côté Arsenal, Mikel Arteta est privé de Bukayo Saka et a choisi de laisser Gabriel Martinelli et Viktor Gyökeres sur le banc.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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