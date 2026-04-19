La Ligue 1 a un nouveau meilleur buteur !
Lepaul prend la pôle.
Joaquín Panichelli absent pour de nombreux mois après sa terrible blessure, l’Argentin pouvait s’attendre à être détrôné en haut du classement des buteurs. C’est chose faite, depuis ce dimanche, puisqu’ Estéban Lepaul, buteur à la Meinau, a pris la première position en inscrivant son 17 e but de la saison , d’une frappe limpide du droit après une mauvaise relance de Mike Penders. Troisième, Mason Greenwood (15 buts) semble être le seul en mesure de venir contester ce titre honorifique au Rennais, puisque Folarin Balogun et Odsonne Édouard, quatrièmes ex-aequo (12 buts) sont assez loin.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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