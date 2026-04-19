Un bijou de Cherki et une bourde de Donnarumma : début de match fou entre Manchester City et Arsenal
On ne sait déjà plus où donner de la tête.
Le choc entre Manchester City et Arsenal a démarré sur les chapeaux de roue, ce dimanche : le Français Rayan Cherki a ouvert la marque au bout d’une magnifique action individuelle , dans laquelle il a passé en revue la défense des Gunners avant d’ouvrir son pied gauche pour tromper David Raya.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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