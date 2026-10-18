Un OM « largement en progrès » selon Genesio

Les supporters de l’Olympique de Marseille dormiront bien cette nuit. À l’heure du goûter ce dimanche, l’OM n’a fait qu’une bouchée d’Angers sur la pelouse de Raymond Kopa. Menée au score dès l’entame, l’équipe de Bruno Genesio s’est réveillée afin d’empocher sa deuxième victoire de suite en Ligue 1 .

Cette réaction a été saluée par le tacticien marseillais après le coup de sifflet final : « C’est la première fois qu’on arrive à renverser le score en étant mené cette saison. On a pris un but très tôt, un petit peu contre le cours du jeu et très malheureux. Et il y a eu ce retour à 3-2 qui aurait pu nous fragiliser, nous faire reculer. Au contraire, on a vu une équipe qui est repartie de l’avant, qui a continué à jouer son jeu.» …

MBC pour SOFOOT.com