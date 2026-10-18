Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Milan domine l'Atalanta
information fournie par So Foot•18/10/2026 à 20:04
C'était l'or de la confirmation : N.2 mondial, Félix Lebrun a été sacré champion d’Europe de tennis de table dimanche à Ljubljana, une grande première pour le Français de 20 ans désormais attendu à tous les sommets. Deux ans après son grand frère Alexis du côté ...
Lire la suite
XXX Paris FC 4-3 Rennes Buts : Lopez (14 e , 45 e +4) et Sinayoko (76e, 90 e +7 SP) pour le PFC // Lepaul (29 e SP, 74 e SP, 88 e SP) pour le SRFC Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … Par Clément Gavard, au Stade Jean Bouin pour SOFOOT.com
Monaco n’est plus invincible. Alors qu’elle alternait entre les nuls et les victoires cette saison, l’ASM a été battue pour la première fois de son exercice au Moustoir ce dimanche après-midi (1-0). Il aura suffi d’un penalty en faveur des Merlus pour forcer la ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer