Milan domine l'Atalanta

Milan 3-2 Atalanta

Buts : Ramos (24 e , SP), Rabiot (43 e ) et Gila (57 e ) pour Milan // Gaetano (66 e ) et Krstović (81 e ) pour l’Atalanta

Les anciens du PSG ont brillé.…

AL pour SOFOOT.com