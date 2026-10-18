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Sergio Ramos à Getafe ?
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 21:49

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Sergio Ramos à Getafe ?

Sergio Ramos à Getafe ?

Si Carvajal et Ramos sont réunis, les manifestants ont du souci à se faire. Quelques jours après la signature de Dani Carvajal à Getafe, le club madrilène annoncé qu’il suivait le dossier Sergio Ramos « depuis un moment.» Dans l’émission Tablero Deportivo sur la Radio Nacional de España, le président de Getafe Angel Torres a même assuré ce week-end que le recrutement de Ramos « pourrait se faire .»

Une arrivée en janvier ?

Au mercato estival, la priorité du pensionnaire de Liga était de recruter des ailiers . Le transfert de Sergio Ramos pourrait donc se réaliser « peut-être en janvier, si nous faisons venir un défenseur central », a ajouté Torres avant de dévoiler les coulisses des discussions avec le clan de l’Espagnol : « J’ai parlé avec son agent, qui est son frère. Il figure sur notre liste d’options. Il pourrait nous rejoindre. » Sans contrat depuis son départ de Monterrey fin 2025, le champion du monde 2010 n’a toujours pas annoncé sa retraite sportive.

MBC pour SOFOOT.com

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