Arsenal s'en sort in extremis à Nottingham
Nottingham Forest 0-1 Arsenal
But : Madueke (80 e ) pour les Gunners
Trois points, et c’est tout.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Arsenal s'en sort in extremis à Nottingham
But : Madueke (80 e ) pour les Gunners
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C'était l'or de la confirmation : N.2 mondial, Félix Lebrun a été sacré champion d’Europe de tennis de table dimanche à Ljubljana, une grande première pour le Français de 20 ans désormais attendu à tous les sommets. Deux ans après son grand frère Alexis du côté ... Lire la suite
Milan 3-2 Atalanta Buts : Ramos (24 e , SP), Rabiot (43 e ) et Gila (57 e ) pour Milan // Gaetano (66 e ) et Krstović (81 e ) pour l’Atalanta Les anciens du PSG ont brillé.… AL pour SOFOOT.com
XXX Paris FC 4-3 Rennes Buts : Lopez (14 e , 45 e +4) et Sinayoko (76e, 90 e +7 SP) pour le PFC // Lepaul (29 e SP, 74 e SP, 88 e SP) pour le SRFC Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … Par Clément Gavard, au Stade Jean Bouin pour SOFOOT.com
Monaco n’est plus invincible. Alors qu’elle alternait entre les nuls et les victoires cette saison, l’ASM a été battue pour la première fois de son exercice au Moustoir ce dimanche après-midi (1-0). Il aura suffi d’un penalty en faveur des Merlus pour forcer la ... Lire la suite
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