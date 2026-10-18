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Arsenal s'en sort in extremis à Nottingham
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 19:31

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Arsenal s'en sort in extremis à Nottingham

Arsenal s'en sort in extremis à Nottingham

Nottingham Forest 0-1 Arsenal

But : Madueke (80 e ) pour les Gunners

Trois points, et c’est tout.…

AL pour SOFOOT.com

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