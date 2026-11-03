Décès de Jesús de Miguel : le gardien du FC Andorra est « très affecté »

Décès de Jesús de Miguel : le gardien du FC Andorra est « très affecté »

Le décès de Jesús de Miguel bouleverse l’Espagne et le monde du football. Jesús Owono , le gardien d’Andorre, s’était dit « très affecté » au moment de l’hospitalisation de l’attaquant de Tenerife, rapporte la Cadena Cope.

Un choc violent, un comportement critiqué

Le portier de 25 ans n’a pas encore réagi à l’annonce de la mort du joueur. Très touché, il aurait eu « l’intention de s’excuser de manière privée avant toute manifestation publique » , selon la Cadena Cope. Pour l’instant, seul son club, le FC Andorra, et son président Gérard Piqué ont exprimé leur tristesse.…

LT pour SOFOOT.com