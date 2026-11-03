Les hommages des anciens clubs de Jesús De Miguel après son décès
Au cours de sa carrière stoppée trop brutalement à l’âge de 30 ans, Jesús de Miguel aura porté le maillot de neuf clubs , tous en Espagne. Le Madrilène avait commencé son parcours avec la réserve de Leganés, qui adresse ce mardi « [ses] plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Jesús de Miguel » . L’équipe première a également observé une minute de silence en son honneur.
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