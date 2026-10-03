Le Clasico Barça-Real en sursis

Oui, il peut pleuvoir à Barcelone. Pendant que les bonhommes s’amusent en sélection, les féminines poursuivent leurs saisons en club . En Espagne, le FC Barcelone accueille demain le Real Madrid pour le fameux Classico. Ce choc, disputé au Camp Nou, était prévu à 17h, heure locale. Selon Diario Sport , le club c atalan a demandé à la Liga féminine de décaler la rencontre deux heures plus tard, soit à 19h.

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille

En cause, un risque d’inondation causé par les pluies et les orages violents prévus dimanche après-midi dans le ciel de Barcelone. D’après les données de Météo France, le déluge devrait se calmer en soirée et permettre aux Barcelonaises et aux Madrilènes de jouer dans des conditions respectables. Dimanche matin, la Liga féminine prendra la décision finale de décaler, ou non, ce match au sommet à 19h ou même à un autre jour.…

MBC pour SOFOOT.com