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Rachat du FC Nantes : la métropole absente des discussions
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 18:24

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Rachat du FC Nantes : la métropole absente des discussions

Rachat du FC Nantes : la métropole absente des discussions

Est-ce que les possibles repreneurs du FC Nantes savent se servir d’un téléphone ? La municipalité est pour l’instant tenue à l’écart des discussions au sujet d’une possible vente du FC Nantes. Le projet de reprise de l’octuple champion de France est incarné par Paulo Tavares, visage du consortium d’investisseurs Phenix Sports Club.

Avant d’aller plus loin, le dossier du Franco-Portugais doit désormais passer au moins deux étapes : sa présentation par le président, et toujours propriétaire du club, Waldemar Kita lors du CSE du FCN, puis la validation par la DNCG. Le gendarme du football français devra alors évaluer le sérieux du projet, notamment d’un point de vue financier.…

MBC, à Nantes pour SOFOOT.com

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