Un nouvel exploit à ranger dans l'album de Gignac avec les Tigres

Un nouvel exploit à ranger dans l'album de Gignac avec les Tigres

Tony des Frosties seraient fier d’eux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Club Tigres UANL d’André-Pierre Gignac , a réalisé certainement la remontada de l’année en Ligue des champions CONCACAF face au FC Cincinnati de Kevin Denkey.

Avec un retard de trois buts à combler après le match aller, les hommes de Guido Pizarro n’ont pas tardé à lancer l’opération puisque les Mexicains ouvrent le score dès la 5 e minute de jeu, pour emballer l’affaire à la toute fin du temps additionnel (5-1). …

AR pour SOFOOT.com