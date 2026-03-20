Un nouvel exploit à ranger dans l'album de Gignac avec les Tigres
Tony des Frosties seraient fier d’eux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Club Tigres UANL d’André-Pierre Gignac , a réalisé certainement la remontada de l’année en Ligue des champions CONCACAF face au FC Cincinnati de Kevin Denkey.
Avec un retard de trois buts à combler après le match aller, les hommes de Guido Pizarro n’ont pas tardé à lancer l’opération puisque les Mexicains ouvrent le score dès la 5 e minute de jeu, pour emballer l’affaire à la toute fin du temps additionnel (5-1). …
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