La photo de Gonzalo Higuaín vient-elle d’une IA ?

Miami Vice. Quelqu’un a-t-il des nouvelles de Gonzalo Higuaín ? L’ancien buteur de la sélection argentine a disparu des radars, mais aurait été pris en photo dans un magasin de sport de Miami ce week-end. Depuis, la toile se demande s’il s’agit réellement de lui. En effet, cela prête à confusion puisqu’il apparaît avec un crâne dégarni, une barbe hirsute, des claquettes et un marcel aussi délavé que déformé .

La photo est « authentique »

Alors, mauvais sosie, descente aux enfers ou utilisation de l’IA ? Rien de tout ça. Si l’homme qui a posté la photo assure que celle-ci est « authentique », indiquant que « le frère d’un ami a croisé cet homme abattu et sentant l’urine » , le média argentin Olé confirme qu’elle est vraie, mais que l’ancien joueur « se fichait des commentaires sur son apparence » .…

EL pour SOFOOT.com