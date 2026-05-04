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Heart of Midlothian fait un grand pas vers le titre
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 20:27

Heart of Midlothian fait un grand pas vers le titre

Heart of Midlothian fait un grand pas vers le titre

Hearts 2-1 Rangers

Buts : Kingsley (54 e ), Shankland (71 e ) pour The Jambos // Sterling (23 e ) pour The Gers

Comment dit-on « haletant » en écossais ? Il y avait de la tension à Édimbourg, ce lundi, beaucoup de tension. Il faut dire qu’à quatre journées de la fin du championnat, ce match entre le Heart of Midlothian et les Rangers avait la gueule du tournant pour le titre. La cocote avait débordé avant même le coup d’envoi, lorsque des ultras des deux clubs se sont mis sur la gueule en pleine rue.…

EL pour SOFOOT.com

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