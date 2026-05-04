La Lazio fait couler Cremonese
Cremonese 1-2 Lazio
Buts : Bonazzoli (29 e ) pour les Lombards // Isaksen (53e), Noslin (90 e +2) pour les Romains
Plus d’informations à suivre… …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Lazio fait couler Cremonese
Buts : Bonazzoli (29 e ) pour les Lombards // Isaksen (53e), Noslin (90 e +2) pour les Romains
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Miami Vice. Quelqu’un a-t-il des nouvelles de Gonzalo Higuaín ? L’ancien buteur de la sélection argentine a disparu des radars, mais aurait été pris en photo dans un magasin de sport de Miami ce week-end. Depuis, la toile se demande s’il s’agit réellement de lui. ... Lire la suite
Hearts 2-1 Rangers Buts : Kingsley (54 e ), Shankland (71 e ) pour The Jambos // Sterling (23 e ) pour The Gers Comment dit-on « haletant » en écossais ? Il y avait de la tension à Édimbourg, ce lundi, beaucoup de tension. Il faut dire qu’à quatre journées de la ... Lire la suite
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