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La Lazio fait couler Cremonese
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 20:35

La Lazio fait couler Cremonese

La Lazio fait couler Cremonese

Cremonese 1-2 Lazio

Buts : Bonazzoli (29 e ) pour les Lombards // Isaksen (53e), Noslin (90 e +2) pour les Romains

Plus d’informations à suivre…

EL pour SOFOOT.com

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