Chelsea se ramasse encore contre Nottingham Forest

Chelsea 1-3 Nottingham Forest

Buts : João Pedro (90 e +3) pour les Blues // Awoniyi (2 e , 52 e ) et Igor Jesus (15 e SP) pour Forest

Vite, Gary O’Neil. Avec ou sans Liam Rosenior, viré le mois dernier, Chelsea reste au fond du trou. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, c’est le compte du nombre de défaites d’affilée des Blues en Premier League, après la nouvelle débâcle à la maison contre Nottingham Forest, ce lundi après-midi (1-3).…

CG pour SOFOOT.com