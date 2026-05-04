Chelsea se ramasse encore contre Nottingham Forest
Chelsea 1-3 Nottingham Forest
Buts : João Pedro (90 e +3) pour les Blues // Awoniyi (2 e , 52 e ) et Igor Jesus (15 e SP) pour Forest
Vite, Gary O’Neil. Avec ou sans Liam Rosenior, viré le mois dernier, Chelsea reste au fond du trou. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, c’est le compte du nombre de défaites d’affilée des Blues en Premier League, après la nouvelle débâcle à la maison contre Nottingham Forest, ce lundi après-midi (1-3).…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer