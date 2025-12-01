Un nouvel entraîneur prend la porte en Bundesliga
Aufwiedersehen Sandro.
Encore un club de Bundesliga qui vire son coach. Après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen et Paul Simmonis à Wolfsburg, c’est Sandro Wagner qui a pris la porte . Nommé sur le banc d’Augsbourg en fin de saison dernière, l’ancien attaquant du Bayern Munich a été remercie ce lundi par ses dirigeants.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
