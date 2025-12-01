 Aller au contenu principal
Un nouvel entraîneur prend la porte en Bundesliga
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 17:40

Aufwiedersehen Sandro.

Encore un club de Bundesliga qui vire son coach. Après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen et Paul Simmonis à Wolfsburg, c’est Sandro Wagner qui a pris la porte . Nommé sur le banc d’Augsbourg en fin de saison dernière, l’ancien attaquant du Bayern Munich a été remercie ce lundi par ses dirigeants.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank