La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur
information fournie par So Foot•01/12/2025 à 18:44
Merci pour les travaux.
La Fédération slovène a décidé, ce lundi, de ne
pas proposer de nouveau contrat à Matjaž Kek
,
après l’échec des qualifications pour le Mondial 2026
.…
