Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient
La cote d’usure.
L’OGC Nice aurait pu se passer de finir la semaine ainsi, après avoir connu une nouvelle défaite en Ligue Europa jeudi et un sixième revers d’affilée toutes compétitions confondues, trois jours plus tard à Lorient. En Bretagne, Sofiane Diop s’était déjà expliqué au pied du parcage niçois au Moustoir, puis Franck Haise avait ouvertement parlé de maintien. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
