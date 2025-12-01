Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça
Quand c’est trop, c’est trop.
Le FC Barcelone aurait accordé à Ronald Araújo un « break » mental, selon Mundo Deportivo . Le défenseur de 26 ans, très engagé sur le terrain, a demandé un temps de pause pour « se ressourcer », estimant ne pas être dans un bon état d’esprit depuis son expulsion contre Chelsea , et même avant.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
