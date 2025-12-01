Coupe arabe : la Syrie surprend la Tunisie
Premier match, premières leçons.
Le match d’ouverture de la Coupe Arabe version FIFA a vu la Syrie s’imposer 1-0 face à la Tunisie, grâce à un coup franc vicieux du capitaine Omar Maher Khribin , qui est venu se loger entre le poteau et la main fébrile de Aymen Dahmen.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
