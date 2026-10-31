Un nouvel entraîneur démis de ses fonctions en Ligue 1
Plus que trois. Alors qu’il était l’un des quatre entraîneurs de Ligue 1 à ne pas avoir été remplacé au cours de l’intersaison, Didier Digard ne serait plus l’entraîneur du Havre selon les informations de L’Équipe . Il serait donc le deuxième coach du championnat à se faire renvoyer cette saison après Dino Toppmöller.
Une annonce pas encore officielle
Le Havre, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, a de nouveau été battu par le Paris Saint-Germain vendredi (1-5) enchaînant ainsi un cinquième revers de rang en championnat. L’ancien milieu de terrain reconverti comme entraîneur n’honorera pas sa troisième saison avec le club doyen , malgré la prolongation de son contrat pour une saison supplémentaire en juin dernier. Le Havre n’a pour l’heure pas encore communiqué sur le sort de son entraîneur.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer