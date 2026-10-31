Un nouvel entraîneur démis de ses fonctions en Ligue 1

Plus que trois. Alors qu’il était l’un des quatre entraîneurs de Ligue 1 à ne pas avoir été remplacé au cours de l’intersaison, Didier Digard ne serait plus l’entraîneur du Havre selon les informations de L’Équipe . Il serait donc le deuxième coach du championnat à se faire renvoyer cette saison après Dino Toppmöller.

Une annonce pas encore officielle

Le Havre, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, a de nouveau été battu par le Paris Saint-Germain vendredi (1-5) enchaînant ainsi un cinquième revers de rang en championnat. L’ancien milieu de terrain reconverti comme entraîneur n’honorera pas sa troisième saison avec le club doyen , malgré la prolongation de son contrat pour une saison supplémentaire en juin dernier. Le Havre n’a pour l’heure pas encore communiqué sur le sort de son entraîneur.…

LB pour SOFOOT.com