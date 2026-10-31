Sunderland s'enfonce, Bournemouth enchaîne, nul spectaculaire entre promus
=> Amorce + Après la nouvelle défaite de Manchester United sur la pelouse de Chelsea plus tôt ce samedi après-midi (2-0), la neuvième journée de Premier League a suivi son cours. Dans l’obligation de réagir sur la pelouse du promu Coventry pour tenter de se sortir de la zone de relégation, Sunderland a sombré à la Coventry Building Society Arena (3-1).
Plus d’informations à venir… …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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