Brighton fait chuter Manchester City
Manchester City 0-1 Brighton
But : Ayari (11 e ) pour les Seagulls
La Hürzeler mania continue. Défait aux tirs au but en Coupe de la Ligue mercredi par Manchester City (2-2, 4-3 TAB), Brighton a pris sa revanche en championnat ce samedi en s’imposant à l’Etihad Stadium sur la plus petite des marges (0-1).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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