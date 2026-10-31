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Brighton fait chuter Manchester City
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 17:58

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Brighton fait chuter Manchester City

Brighton fait chuter Manchester City

Manchester City 0-1 Brighton

But : Ayari (11 e ) pour les Seagulls

La Hürzeler mania continue. Défait aux tirs au but en Coupe de la Ligue mercredi par Manchester City (2-2, 4-3 TAB), Brighton a pris sa revanche en championnat ce samedi en s’imposant à l’Etihad Stadium sur la plus petite des marges (0-1).…

LB pour SOFOOT.com

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