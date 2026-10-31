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La présence d'Abdallah n'a pas suffi à la réserve olympienne
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 18:46

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La présence d'Abdallah n'a pas suffi à la réserve olympienne

La présence d'Abdallah n'a pas suffi à la réserve olympienne

Un renfort pas de poids. Rétrogradé en Pro 2 après le match face au Havre (4-3), Keyliane Abdallah a disputé son premier match de la saison en National 2 . Il n’était pas le seul jeune présent avec le groupe professionnel à être descendu d’un échelon, comme le rapporte La Provence, puisqu’Alexi Koum était aussi du déplacement à Riviera FC .

Un match disputé dans son intégralité

Malgré ces renforts, la réserve olympienne s’est faite piéger dans le temps additionnel pour finalement s’incliner sur la plus petite des marges (1-0, 90 e +4) . S’il n’a pas été épargné par les chambrages des supporters locaux comme le raconte L’Équipe , le neveu de Toifilou Maoulida a disputé l’intégralité de la rencontre, contrairement à Koum qui a été remplacé en fin de match (83 e ). Les Olympiens de leur côté affronteront donc Toulouse ce dimanche soir pour tenter d’arracher un troisième succès consécutif en Ligue 1.…

LB pour SOFOOT.com

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