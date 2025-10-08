Un nouvel Argentin pourrait filer à l'italienne

Le nouveau Mateo Retegui ?

Pièce maîtresse de la Roma, après une première saison convaincante dans la capitale italienne (5 buts, 5 passes), Matías Soulé attend toujours de connaître sa première sélection avec l’Argentine, son pays d’origine. S’il a quitté l’Amérique du Sud à 17 ans pour rejoindre la Juventus, il a fait ses gammes en équipes de jeunes avec les équipes argentines. Appelé une première fois en 2021, il n’a pourtant pas encore revêtit le maillot de l’ Albiceleste . Encore décisif face à la Fiorentina ce weekend, le jeune talent s’impatiente et pourrait bien changer d’air. C’est en tout cas ce qu’a annoncé son représentant, Martin Guastadisegno, auprès du site romanista laroma24.it .…

JF pour SOFOOT.com