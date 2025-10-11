Un nouvel absent après Kylian Mbappé
Est-ce cela qu’on appelle hécatombe ?
Après Kylian Mbappé (blessé lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan) et les autres multiples absents, l’équipe de France compte un nouveau forfait : victime d’un pépin physique à une cuisse, Ibrahima Konaté est lui aussi indisponible pour la rencontre en Islande comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.…
