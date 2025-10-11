 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouvel absent après Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 14:06

Un nouvel absent après Kylian Mbappé

Un nouvel absent après Kylian Mbappé

Est-ce cela qu’on appelle hécatombe ?

Après Kylian Mbappé (blessé lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan) et les autres multiples absents, l’équipe de France compte un nouveau forfait : victime d’un pépin physique à une cuisse, Ibrahima Konaté est lui aussi indisponible pour la rencontre en Islande comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrick Vieira délivre les secrets de l'équipe de France 1998
    Patrick Vieira délivre les secrets de l'équipe de France 1998
    information fournie par So Foot 11.10.2025 14:27 

    La Coupe du monde 2026 arrive ? Pas une raison pour ne pas évoquer le Mondial 2018, remporté par l’équipe de France qui décrochait du même coup sa première étoile. Au Festival du Sport de Trente, Patrick Vieira est ainsi revenu sur le sacre des Bleus auquel il ... Lire la suite

  • David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus
    David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus
    information fournie par So Foot 11.10.2025 11:42 

    Ce n’est pas un scoop, l’armée offensive de la Juventus a pour l’instant des difficultés à tenir ses promesses. Et même si ce n’est que le début de la saison, David Trezeguet ne cache pas ses inquiétudes à ce propos. Au Festival du Sport de Trente, l’ancien joueur ... Lire la suite

  • Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale
    Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale
    information fournie par So Foot 11.10.2025 09:52 

    Titulaire ou rien. Âgée de 32 ans, Amel Majri a annoncé sa retraite internationale auprès de l’AFP. Les raisons ? « D’abord le fait que je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu à l’Euro et que le sélectionneur m’appelait surtout pour mon expérience. Il y a le fait ... Lire la suite

  • Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »
    Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »
    information fournie par So Foot 11.10.2025 09:49 

    Cette fois, ça y est. Honoré par l’Olympique lyonnais et par l’équipe de France, Samuel Umtiti est entré de plein pied dans la réalité de sa retraite sportive . Rien de très perturbant pour l’ancien défenseur, en témoignent ses propos au micro de TF1 ce vendredi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank