Un nouveau visage en National 1

Le Paris 13 Atletico, actuel onzième de National 1, a choisi de confier son banc à Arlésio Coelho, entraîneur portugais de 48 ans , a annoncé ce jeudi Le Parisien . Une décision bienvenue pour le club qui se trouvait dans une situation inconfortable après avoir limogé son précédent coach, Maxence Flachez, en octobre.

Jusqu’ici, c’est Namori Keita qui assurait l’intérim, et malgré des résultats satisfaisants (2 victoires, 1 nul) ne restait qu’une solution temporaire, faute de temps (il jonglait en parallèle avec son poste de directeur général adjoint chez Adoma) et de diplôme (le club devait nommer un entraîneur diplômé avant le 19 novembre, sous peine d’une amende de 7 500 euros par match).…

CM pour SOFOOT.com