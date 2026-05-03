Un nouveau trophée pour Podolski à 40 ans

Un nouveau trophée pour Podolski à 40 ans

Magistral. À 40 ans, Lukas Podolski continue de rayonner. Avec le Górnik Zabrze, l’ancien joueur du Bayern Munich a dominé le Raków Częstochowa samedi pour soulever la coupe de Pologne (2-0) .

Entré dans les derniers instants de la rencontre, le champion du monde 2014 a contribué au premier titre de son équipe depuis 1988. …

TM pour SOFOOT.com