Un nouveau trophée pour Podolski à 40 ans
Magistral. À 40 ans, Lukas Podolski continue de rayonner. Avec le Górnik Zabrze, l’ancien joueur du Bayern Munich a dominé le Raków Częstochowa samedi pour soulever la coupe de Pologne (2-0) .
Entré dans les derniers instants de la rencontre, le champion du monde 2014 a contribué au premier titre de son équipe depuis 1988. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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