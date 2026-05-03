Les larmes touchantes de Savanier

Foutue poussière dans l’œil. À la fin de la rencontre entre Montpellier et Clermont, qui s’est soldée par une victoire des visiteurs (2-1), Téji Savanier n’a pas pu contenir son émotion. Dès que le coup de sifflet a retenti, ce dernier a fondu en larmes , enlacé par ses coéquipiers au moment de faire un tour d’honneur.

Entré en jeu à la 77 e minute à la place de Nathanël Mbuku, le milieu offensif a vraisemblablement joué ses dernières minutes au stade de la Mosson. …

TM pour SOFOOT.com