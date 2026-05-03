Les larmes touchantes de Savanier
Foutue poussière dans l’œil. À la fin de la rencontre entre Montpellier et Clermont, qui s’est soldée par une victoire des visiteurs (2-1), Téji Savanier n’a pas pu contenir son émotion. Dès que le coup de sifflet a retenti, ce dernier a fondu en larmes , enlacé par ses coéquipiers au moment de faire un tour d’honneur.
Entré en jeu à la 77 e minute à la place de Nathanël Mbuku, le milieu offensif a vraisemblablement joué ses dernières minutes au stade de la Mosson. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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