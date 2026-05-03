Bulgarie – Le Levski Sofia met fin aux 14 ans de règne de Ludogorets

Bulgarie – Le Levski Sofia met fin aux 14 ans de règne de Ludogorets

« » Il était temps. Après 14 ans de règne sans partage de Ludogorets, le championnat bulgare a été remporté ce samedi par un autre club : le Levski Sofia. En battant le CSKA 1948 Sofia (1-0) lors de la 32 e journée, le club historique de la capitale est sacré pour la première fois depuis 2009.

Et avec la manière s’il vous plaît puisque le club des Français Mazire Soula et Karl Fabien compte 14 points d’avance à quatre journées du terme. …

TM pour SOFOOT.com