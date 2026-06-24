Un nouveau titi quitte le PSG

La fuite des talents. Vainqueure de la Coupe Gambardella en mai dernier, la génération 2008-2009 voit, à nouveau, l’un de ses éléments quitter le PSG. L’attaquant Pierre Mounguengue a signé son premier contrat pro, d’une durée de trois piges, bien loin de la capitale française, au Dynamo Kiev.

Jangéal, Mounguengue… Les Titis s’exportent

Le club ukrainien a officialisé l’arrivée de son nouveau joueur à peine majeur, auteur de 21 pions en 34 rencontres cette saison , sur les réseaux sociaux : « Nous souhaitons la bienvenue à Pierre dans la famille du Dynamo et lui souhaitons autant de victoires et de trophées que possible dans le maillot blanc et bleu. » …

EM pour SOFOOT.com