Comme le Costa Rica, le Ghana dans l’histoire de la Coupe du monde

Tout vient à point à qui sait attendre. C’est déjà devenu une situation récurrente pour le Ghana lors de ce Mondial. Il s’agit de la seule équipe de ce Mondial à ne pas avoir tenté sa chance une seule fois au cours de la première période lors des deux matchs disputés par les hommes de Carlos Queiroz .

Une statistique surprenante puisque les Black Stars ont tenté leur chance à neuf reprises, mais aucune fois au cours d’un premier acte. Ils ont ainsi frappé à la 48 e , 50 e , 59 e , 66 e , 67 e , 73 e et 95 e contre le Panama (1-0) et à la 50 e et 79 e contre l’Angleterre (0-0), en trouvant la faille à une seule reprise sur les deux matchs.…

TC pour SOFOOT.com