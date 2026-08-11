 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau titi quitte le bateau parisien
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 15:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un nouveau titi quitte le bateau parisien

Un nouveau titi quitte le bateau parisien

L’exode des titis continue. L’international français U17 Hermann Malonga va rejoindre Strasbourg pour signer son premier contrat professionnel . Selon Le Parisien , le titi est tombé d’accord avec le club alsacien et va s’y engager pour cinq saisons. Le défenseur de 18 ans sort d’une saison correcte avec l’équipe espoir du PSG, prenant part aux rencontres de Youth League du club parisien en tant que titulaire, avant d’être freiné par des blessures en fin de saison.

La fuite des talents s’éternise pour le PSG

Ce départ d’un titi n’en est que un parmi tant d’autres pour le PSG , qui peut proposer des sommes astronomiques pour des jeunes de 16 ans mais ne peut garantir à tous ses joueurs formés au club d’avoir une place chez les pros. Récemment, Pierre Mounguengue et Mathis Jangéal, ont pris leur envol du club de la capitale. Un exode qui interroge forcément et qui ravive les débats autour des perspectives de temps de jeu dans le onze de Luis Enrique pour les jeunes du centre de formation parisien.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:52 

    Quelques jours après le retour des Mondialistes à l'entraînement, les joueurs du PSG poursuivent leur « préparation » ce mercredi soir par une finale de Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Rien que ça. Un match au double enjeu : gagner un nouveau trophée et ... Lire la suite

  • Vitinha a encore la dalle
    Vitinha a encore la dalle
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:43 

    Vitinha a aussi faim qu’un CE1 quand il y a des frites à la cantine. Après avoir disputé 28 minutes contre Manchester United en match amical, le milieu de terrain portugais disputera son premier match officiel de la saison 2026/2027 ce mercredi contre Aston Villa ... Lire la suite

  • La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:36 

    Il va falloir rentrer maintenant Lameck. Il y a encore quelques semaines, Lecce s’inquiétait de la disparition de son attaquant , qui n’était jamais revenu de vacances pour reprendre la préparation. Finalement, rien de grave : Lameck Banda était bien vivant , en ... Lire la suite

  • Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:05 

    Cristiano Ronaldo ne s’en débarrassera pas si facilement. Joueur appartenant au RC Strasbourg, le jeune ailier français de 19 ans Rayane Messi va continuer sa route en Arabie saoudite et rejoindre Al-Ettifaq, dans le cadre d’un prêt, selon L’Équipe . La saison ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank