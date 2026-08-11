Un nouveau titi quitte le bateau parisien

L’exode des titis continue. L’international français U17 Hermann Malonga va rejoindre Strasbourg pour signer son premier contrat professionnel . Selon Le Parisien , le titi est tombé d’accord avec le club alsacien et va s’y engager pour cinq saisons. Le défenseur de 18 ans sort d’une saison correcte avec l’équipe espoir du PSG, prenant part aux rencontres de Youth League du club parisien en tant que titulaire, avant d’être freiné par des blessures en fin de saison.

La fuite des talents s’éternise pour le PSG

Ce départ d’un titi n’en est que un parmi tant d’autres pour le PSG , qui peut proposer des sommes astronomiques pour des jeunes de 16 ans mais ne peut garantir à tous ses joueurs formés au club d’avoir une place chez les pros. Récemment, Pierre Mounguengue et Mathis Jangéal, ont pris leur envol du club de la capitale. Un exode qui interroge forcément et qui ravive les débats autour des perspectives de temps de jeu dans le onze de Luis Enrique pour les jeunes du centre de formation parisien.…

ABS pour SOFOOT.com