Le parcage du PSG sera plein à Salzbourg

« Ici, c’est Paris. Partout, c’est chez nous. » À la veille de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG pourra compter sur un sacré contingent dans les tribunes du Stadion Salzburg . Selon L’Équipe , les 7 000 places attribuées au club parisien par l’UEFA ont toutes trouvé preneur. Parmi elles, un peu moins de 500 seront occupées par des membres du Collectif Ultras Paris.

Toujours plus nombreux

Un an après avoir été 6 000 à faire le déplacement jusqu’à Udine pour assister au sacre face à Tottenham (2-2, 4-3 aux T.A.B.) , les supporters parisiens seront donc un millier de plus en Autriche. De quoi garnir près d’un quart des 28 500 places disponibles pour la rencontre et accompagner les hommes de Luis Enrique dans leur quête d’une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive.…

MJ pour SOFOOT.com