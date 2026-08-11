Un ancien « grantatakan » de Marseille met fin à deux ans de disette
Le 20 mai 2024 , le Paris Saint-Germain courait encore après un titre en Ligue des champions, l’Espagne n’avait pas encore remporté l’Euro 2024 et Kylian Mbappé jouait encore au PSG. Mais ce jour-là, Arkadiusz Milik marquait. Un jour qui peut sembler banal pour un buteur de son calibre, ayant joué dans de grandes équipes comme l’Ajax, Naples ou Marseille. Mais ce fut le dernier but de l’attaquant de 32 ans jusqu’à ce mardi 11 août 2026 .
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