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Un ancien « grantatakan » de Marseille met fin à deux ans de disette
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 16:38
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Un ancien « grantatakan » de Marseille met fin à deux ans de disette

Un ancien « grantatakan » de Marseille met fin à deux ans de disette

Le 20 mai 2024 , le Paris Saint-Germain courait encore après un titre en Ligue des champions, l’Espagne n’avait pas encore remporté l’Euro 2024 et Kylian Mbappé jouait encore au PSG. Mais ce jour-là, Arkadiusz Milik marquait. Un jour qui peut sembler banal pour un buteur de son calibre, ayant joué dans de grandes équipes comme l’Ajax, Naples ou Marseille. Mais ce fut le dernier but de l’attaquant de 32 ans jusqu’à ce mardi 11 août 2026 .

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