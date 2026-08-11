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Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 17:05
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Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq

Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq

Cristiano Ronaldo ne s’en débarrassera pas si facilement. Joueur appartenant au RC Strasbourg, le jeune ailier français de 19 ans Rayane Messi va continuer sa route en Arabie saoudite et rejoindre Al-Ettifaq, dans le cadre d’un prêt, selon L’Équipe . La saison dernière, il évoluait à Neom, déjà en prêt, avec qui il aura joué 13 matchs pour un petit but et une seule passe décisive. Messi ne jouera donc plus sous les ordres de Christophe Galtier, son coach à Neom.

Un joueur qui appartient toujours à Strasbourg

Approximativement le 1582 e joueur sous contrat avec BlueCo, Rayane Messi est toujours un élément de Strasbourg. Il s’agit déjà de son troisième prêt après ses expériences à Pau, en Ligue 2, et donc à Neom. Ancien grand espoir de Dijon, son club formateur, Rayan Messi, né en 2007, compte également 9 sélections en Équipe de France U19.…

ABS pour SOFOOT.com

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