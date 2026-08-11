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Luis Enrique veut le three-peat avec le PSG
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 16:04
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Luis Enrique veut le three-peat avec le PSG

Luis Enrique veut le three-peat avec le PSG

L’appétit vient en gagnant. Deux Ligues des champions consécutives n’ont visiblement pas suffi à rassasier Luis Enrique. Dans un entretien accordé à l’UEFA avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, l’entraîneur parisien a déjà fixé son prochain grand objectif : devenir seulement la deuxième équipe de l’ère Ligue des champions à en remporter trois de suite , après le Real Madrid de Zinédine Zidane entre 2016 et 2018. « Nous avons un défi unique : égaler le Real Madrid en remportant une troisième Ligue des champions consécutive », explique l’Espagnol. Avant de prévenir la concurrence : « Je ne pense pas qu’il y ait une équipe en Europe plus motivée que nous. »

Objectif : tout (re)gagner

Pas question donc de vivre sur les neuf trophées remportés par Paris lors des deux dernières saisons. « Quand on me dit : “Vous avez gagné beaucoup de titres”, ça n’a plus d’importance. C’est du passé », tranche Luis Enrique, qui estime même que le nouveau statut de favori du PSG oblige désormais son équipe à « travailler encore plus dur » pour rester au sommet. Et Lucho compte visiblement être là pour essayer. Arrivé à Paris en 2023 et sous contrat jusqu’en 2027, il assure n’avoir « jamais été aussi impliqué dans un projet » depuis le début de sa carrière d’entraîneur, avant d’ajouter : « J’espère rester ici encore de nombreuses années. »

MJ pour SOFOOT.com

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