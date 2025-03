information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 18:11

Un nouveau système d’arbitrage vidéo bientôt introduit en Italie ?

La Fédération italienne de football souhaite introduire une sorte de VAR miniature en Serie C et en Serie A féminine. En effet, une demande a été formulée auprès de l’IFAB et de la FIFA pour implanter ce nouvel outil nommé Football Video Support dans ces championnats moins développés.…

RA pour SOFOOT.com