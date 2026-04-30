Un nouveau syndicat rejoint le combat contre la FIFA après l'arrêt Diarra

Dans la foulée de l’arrêt Diarra rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024, qui a jugé « certaines dispositions du règlement de la FIFA contraires au droit de l’UE, notamment en matière de libre circulation et de concurrence » , le mouvement « Justice for Players » prend de l’ampleur.

Le syndicat norvégien des footballeurs professionnels (NISO) vient d’annoncer, ce jeudi, son ralliement à cette action collective, portant à 19 le nombre de syndicats nationaux engagés dans la procédure, aux côtés de l’UNFP française, co-demanderesse et fer de lance du dossier .…

EM pour SOFOOT.com