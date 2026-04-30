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Ces 10 évènements qu’on manquerait pour disputer une Coupe du monde
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 15:58

Ces 10 évènements qu’on manquerait pour disputer une Coupe du monde

Ces 10 évènements qu’on manquerait pour disputer une Coupe du monde

Si Didier Deschamps l'appelle, Estéban Lepaul a prévenu qu'il était prêt à ranger son costume de mariage au placard et à reporter le plus beau jour de sa vie. Ce n'est pas le seul évènement qu'on pourrait manquer pour disputer une Coupe du monde, soyons honnêtes.

1 – Un festival de musique

Des tickets prévus depuis une longue date pour les Solidays du 26 au 28 juin ? Pas de panique, Gims, Orelsan, Vald, Vladimir Cauchemar, Mosimann et compagnie seront également de la partie aux Vieilles Charrues mi-juillet. Seule condition : faire en sorte de se faire dégager en quarts de finale. Bref, c’est déjà mieux que de rater la naissance d’un enfant, non ?

2 – Le baccalauréat

« Notre avenir dépend-il de la technique ? » , « La vérité est-elle toujours convaincante ? » , « Sommes-nous libres en toutes circonstances ? » , « Avons-nous besoin d’art ? » … Autant de questions auxquelles il faudra peut-être répondre au mois de juin au bac de philo — il y a peu de chances, ce sont les sujets des épreuves de l’année dernière. Pas besoin de prendre exemple sur Ayyoub Bouaddi et sa mention très bien à 16 piges, le bac peut être reporté à plus tard, en septembre, sans le stress d’une salle remplie et de ceux qui se taillent après seulement un heure. Demandez à Warren Zaïre-Emery. ce qu’il pense du monde merveilleux des rattrapages.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com

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