Samuel Umtiti : « Strasbourg peut devenir un modèle en gagnant cette Ligue Conférence »

Samuel Umtiti, dans le cadre de la campagne Enterprise x UEFA Europa League

On a tous en tête ce missile sol-air qui a arraché la lucarne de White Hart Lane il y a 13 ans. C'est une des raisons pour laquelle le nom de Samuel Umtiti est lié à la Ligue Europa. Une compétition qui échappe toujours aux clubs français mais que le champion du monde 2018 suit avec grande attention. Et l'OL n'y est pas pour rien.

Tu es ambassadeur de la campagne Enterprise associée à la Ligue Europa de l’UEFA . Pourquoi cet engagement ?

J’avais à cœur de mettre en lumière toutes les personnes qui travaillent autour d’un terrain de foot, qui veillent au bon déroulement d’une partie et permettent aux joueurs d’êtres dans les meilleures dispositions au moment de disputer des compétitions aussi importantes que la Ligue Europa, notamment. Ce sont des chauffeurs, des restaurateurs, des agents de sécurité, ou d’autres corps de métiers dont le rôle est important pour que tout se passe bien.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com