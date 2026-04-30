Manchester United champion d'Angleterre la saison prochaine ?

Qu’est ce qu’il raconte déjà ce bon vieux dicton ? L’espoir fait vivre ? En tout cas à Manchester United, il y en a un qui est très optimiste . Présent lors d’une journée caritative organisée par l’association Make-A-Wish UK, le milieu de terrain anglais Mason Mount a répondu aux questions du Daily Mail concernant les Red Devils .

« Oui c’est un objectif : je veux gagner la Premier League. […] Ça peut paraître un peu loin, mais il faut avoir cet état d’esprit pour vraiment se surpasser en équipe. On a déjà prouvé ce dont on est capable contre les grandes équipes. Alors on peut le faire la saison prochaine. » …

EM pour SOFOOT.com