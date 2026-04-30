Brendan Chardonnet lance son propre festival
La Bretagne et les festivals, c’est tout une histoire. Brendan Chardonnet, accompagné de son cousin Ewen Verveur, a annoncé l’organisation d’un tournoi de padel accompagné d’un festival de musique le 8 mai prochain dans son complexe de Guilers. « On a voulu organiser un tournoi de padel, un P1000. Ça représente un gros tournoi en France avec on espère les meilleurs joueurs français , détaille-t-il dans une vidéo pour Le Télégramme . Pour se démarquer des autres, on voulait créer quelque chose à côté parce que pour faire venir les joueurs à Brest c’est pas facile, on est au bout du monde. On s’est dit qu’un festival de musique ce serait idéal. »
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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