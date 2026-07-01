 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 11:35

Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

Ça tombe comme des mouches. C’était devenu notre coup de cœur du Mondial après sa célébration survitaminée contre l’Allemagne . C’est aussi la dégaine de Sebastián Beccacece qui marque les esprits, ses longs cheveux blonds et son tatouage de Bielsa dans le dos.

« Nous avons tout donné »

Le sélectionneur argentin de l’Équateur a finalement démissionné après l’élimination des siens face au Mexique (2-0). « J’aurais aimé continuer, remporter un match de plus aujourd’hui. Je pense que l’essentiel était d’atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. C’est le football : seuls les résultats comptent. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à une famille magnifique , mais avec beaucoup de gratitude, beaucoup de sérénité et une grande paix intérieure, sachant que nous avons tout donné » , a-t-il déclaré au média équatorien El Universo .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay
    Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay
    information fournie par So Foot 01.07.2026 13:04 

    Marcelo Bielsa est parti comme il a entraîné : en laissant tout le monde avec un mal de crâne. Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, El Loco a annoncé son départ de la Celeste , avant de vider son sac en conférence de presse. ... Lire la suite

  • Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc
    Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc
    information fournie par So Foot 01.07.2026 12:19 

    L’histoire se répète encore. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. ... Lire la suite

  • L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde
    L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde
    information fournie par So Foot 01.07.2026 12:11 

    Qui a dit que Didier Deschamps était un coach défensif ? Au sortir de sa nouvelle promenade de santé face à la Suède (3-0) ce mardi soir, l’équipe de France a établi un nouveau record offensif en Coupe du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre statistique ... Lire la suite

  • « Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus
    « Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus
    information fournie par So Foot 01.07.2026 11:47 

    Un début de match poussif et 70 minutes en feu d’artifice : les Bleus ont impressionné ce mardi soir face à la Suède (3-0), validant leur billet pour les huitièmes de finale. L’équipe de France a séduit la presse du monde entier, sous le charme d’une ligne offensive ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank