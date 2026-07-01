Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination

Ça tombe comme des mouches. C’était devenu notre coup de cœur du Mondial après sa célébration survitaminée contre l’Allemagne . C’est aussi la dégaine de Sebastián Beccacece qui marque les esprits, ses longs cheveux blonds et son tatouage de Bielsa dans le dos.

« Nous avons tout donné »

Le sélectionneur argentin de l’Équateur a finalement démissionné après l’élimination des siens face au Mexique (2-0). « J’aurais aimé continuer, remporter un match de plus aujourd’hui. Je pense que l’essentiel était d’atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. C’est le football : seuls les résultats comptent. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à une famille magnifique , mais avec beaucoup de gratitude, beaucoup de sérénité et une grande paix intérieure, sachant que nous avons tout donné » , a-t-il déclaré au média équatorien El Universo .…

EL pour SOFOOT.com